شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هفدهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هفدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
- خیابان قدس ۲۵ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
شاهرود:
- بلوار آزادی محدوده چهارراه باغ زندان از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر
- خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل خیابان خرقانی الی میدان آزادی و خیابان بایزید بسطامی از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر
سرخه:
- برق بلوارهای جمهوری، مهر، خیابان جهاد و شهرک شهدا از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر