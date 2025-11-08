به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هفدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

- خیابان قدس ۲۵ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

- بلوار آزادی محدوده چهارراه باغ زندان از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر

- خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل خیابان خرقانی الی میدان آزادی و خیابان بایزید بسطامی از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر

سرخه:

- برق بلوار‌های جمهوری، مهر، خیابان جهاد و شهرک شهدا از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر