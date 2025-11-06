پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد اربعین با اشاره به اینکه استان کرمانشاه و مرز خسروی ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در خدمترسانی به زائران دارند گفت: به قابلیتهای مرز خسروی اعتقاد کامل داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علیاکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه در آئین تجلیل و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری اربعین امسال استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری، با قدردانی از تلاش همه نهادها و نیروهای خدمترسان در برگزاری باشکوه اربعین حسینی افزود: همه دستگاهها از دولت تا نهادهای امنیتی، نظامی و مردمی با هماهنگی کامل وارد میدان شدند و نتیجه این همکاری، برگزاری آرام، منظم و باکیفیت مراسم اربعین در داخل و خارج از کشور بود.
پورجمشیدیان گفت: با وجود هشدارها و نگرانیهایی که در خصوص شرایط امنیتی منطقه و جنگهای اخیر وجود داشت، امسال نه در عراق و نه در ایران کوچکترین حادثه امنیتی ثبت نشد.
رئیس ستاد اربعین کشور در ادامه گفت: استان کرمانشاه و مرز خسروی ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در خدمترسانی به زائران دارند و باید از این ظرفیتها بهصورت حداکثری استفاده کرد.
پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها در این مرز اظهار داشت: با فراهم شدن امکانات و تقویت مسیرهای دسترسی، مرز خسروی میتواند سهم مهمی در میزبانی از زائران ایفا کند و پیشبینی میشود در آینده شمار زائران از این گذرگاه به شکل چشمگیری افزایش یابد.