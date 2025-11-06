پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» به عنوان بسته مکمل فعالیتهای کلاسی برای دانش آموزان دورههای دوم ابتدایی متوسطه اول و دوم و بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسهای «ایرانمون»، به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در راستای تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایت این دفاع در مدارس و راهکارهای ۴-۲ و ۸-۸ سند تحول بنیادین و پروژه ۵۲ نقشه راه اجرای آن سند ناظر به تولید بستههای یادگیری ویژه مواقع بحران، شیوه نامه اجرایی بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم»؛ به عنوان بسته مکمل فعالیتهای کلاسی برای دانش آموزان دورههای دوم ابتدایی متوسطه اول و دوم، همچنین بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسهای «ایرانمون»، با امضای علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد.
در متن این شیوه نامه آمده است: «پرورش دانش آموزانی که شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعی و سیاسی را داشته و با رعایت وحدت و تفاهم ملی در دفاع از عزت و اقتدار ملی میکوشند از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در همین زمینه یکی از مطالبات اصلی از نظام تعلیم و تربیت پاسخ گویی برنامهها و کتب درسی به نیازهای روز و مسائل واقعی زندگی دانش آموزان بوده است. در جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی همبستگی و انسجام مردم و حاکمیت در دفاع از ایران اسلامی و دستاوردهای آن جلوهای نوین از ایثار اتحاد و همکاری ملی را نمایان ساخت که برای نسلهای آینده درس آموز و روایت پذیر خواهد بود. با توجه به این که دشمنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن تنها در سایه ارتقاء قدرت و تقویت بازدارندگی ملی جمهوری اسلامی ایران خنثی و بی اثر میشود ضروری است ضمن تجلیل از پایداری معجزه آسای ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایت این دفاع در مدارس گامی بلند در راستای تثبیت و ارتقاء شایستگیهای ملی برداشته شود.»
گفتنی است: بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استانها موظفاند گزارش اجرای بستههای تربیتی و یادگیری را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به حوزههای مربوط ارسال کنند.