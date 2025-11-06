به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان در پیامی سرگشاده به روسای سه گانه این کشور و همچنین مردم لبنان تاکید کرد: رخداد‌ها ثابت کرد که لبنان و حزب الله به طور قاطع به مضمون توافق آتش بس از همان لحظه اول تا به امروز پایبند بوده است. دشمن صهیونیستی به تجاوز‌های زمینی، هوایی و دریایی و نقض توافق تا به امروز ادامه داده است.

حزب الله با اشاره به تصمیم شتابزده دولت درخصوص حصر سلاح، اعلام کرد: برخی تلاش کردند که سلاح ما را به عنوان اثبات حسن نیت لبنان به دشمن تقدیم کنند.

در این پیام آمده است: دشمن از اشتباه دولت بهره برد تا از موضوع خلع سلاح مقاومت در تمام لبنان به عنوان شرطی برای توقف تجاوز‌ها استفاده کند. همه لبنانی‌ها بدانند که دشمن اسرائیلی تنها حزب الله را هدف قرار نداده است بلکه تمام لبنان را هدف قرار می‌دهد. تجاوز‌های اسرائیل نیازمند ایستادگی یکپارچه و ملی است تا به کشور و حاکمیت و کرامت لبنان احترام گذاشته شود.

حزب الله خاطرنشان کرد: لبنان اکنون اولویتش توقف تجاوز‌ها بر اساس توافق آتش بس و فشار به دشمن صهیونیستی به منظور اجرای آن است. اولویت لبنان اکنون به هیچ وجه نباید تسلیم در برابر باج خواهی دشمن و رفتن به سمت مذاکره سیاسی با دشمن صهیونیستی باشد. مذاکرات سیاسی با دشمن منفعت ملی ندارد و خطرات وجودی برای لبنان و حاکمیت آن دارد. ما به عنوان یک تشکل لبنانی تاکید می‌کنیم که حق مقاومت در برابر تجاوز‌های دشمن را داریم. دفاع مشروع در چارچوب صلح و یا جنگ قرار نمی‌گیرد بلکه ما به حق دفاع از خود در برابر دشمنی که جنگ را بر کشور تحمیل می‌کند، عمل می‌کنیم.

در پیام حزب الله به روسای سه گانه و مردم لبنان آمده است: بر اساس این رویکرد تحولات را دنبال می‌کنیم و به همه اعلام می‌کنیم که اکنون زمان اتحاد برای توقف تجاوز‌ها است.

حزب الله همچنین از صبر مردم لبنان در راستای حفظ حاکمیت و کرامت این کشور تقدیر و تاکید کرد: با مردم عهد می‌بندیم که در موضع عزت و کرامت و دفاع از خاک و ملت و تحقق آرزو‌های فرزندان لبنان و آینده آن‌ها باشیم. موضوع حصر سلاح حزب الله نباید در چارچوب مطالبه خارجی و یا باج خواهی اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد بلکه باید در چارچوب ملی مورد بررسی قرار بگیرد.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا ظاهرا آتش‌بس را قبول کرد. بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی می‌بایست در مدت ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار آن را نقض کرده است. در روز‌های اخیر، حملات هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان افزایش یافته است.