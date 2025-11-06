به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم گفت: با توجه به گزارش‌های مردمی و اعلام مراجع ذیربط مبنی بر فعالیت غیرمجاز برخی واحد‌های جمع‌آوری و خرید و فروش ضایعات در این شهر که منجر به آلودگی محیط، تجمع حشرات و حیوانات موذی شده بود، دستور قضایی برای پلمب و برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.

امیری افزود: در این خصوص هفت مرکز خرید و فروش ضایعات (آهن‌قراضه و پلاستیک) تعطیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم بیان کرد: فعالیت هرگونه واحد صنفی در این زمینه باید با دریافت مجوز رسمی از اتحادیه، رعایت مقررات زیست محیطی و بهداشتی در محدوده مجاز شهری صورت گیرد و طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه تخلف، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.