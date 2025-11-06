به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید و روانه بازار مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منصور لطفی افزود: تولید انواع ماهیان گرم‌آبی، سردآبی، زینتی، آرتمیا، زالوی طبی و ریزجلبک در دستور کار شیلات استان قرار دارد و تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردآبی قزل‌آلا در واحد‌های پرورشی تولید شده است.

لطفی اظهارکرد: صید و برداشت ماهیان گرم‌آبی هم در مزارع پرورشی، آب‌بندان‌ها و استخر‌های ذخیره آب کشاورزی استان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی، با اشاره به تداوم تولید آرتمیا در مجتمع فسندوز شهرستان چهاربرج هم گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰ تن محصول آرتمیا در این مجموعه تولید شده و استان از این نظر رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

لطفی افزود: تکثیر ماهیان سردآبی در پنج مرکز تکثیر استان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۵۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی تولید شود.

وی، همچنین در زمینه ماهیان گرم‌آبی تصریح کرد: ۱۱ میلیون قطعه بچه ماهی تکثیر و بخش عمده‌ای از آن برای بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی غیر آشامیدنی و استخر‌های ذخیره آب رهاسازی شده است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت: تولید زالوی طبی در دو مزرعه استان نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۵۰ هزار قطعه زالو تولید شود.

وی همچنین گفت: هفت مزرعه فعال در زمینه تولید ماهیان زینتی فعالیت دارند که میزان تولید آنها تا پایان سال به حدود هشت میلیون قطعه خواهد رسید.

لطفی، همچنین از صید آزمایشی شاه میگوی دراز آب شیرین در سد ارس پس از هفت سال خبر داد و افزود: در این طرح، ۲۳۰ کیلوگرم شاه‌میگو با میانگین وزن ۱۰۰ گرم صید شد که نشان‌دهنده حیات دوباره این گونه ارزشمند در منابع آبی ارس است.

مدیرشیلات وآبزیان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی و احداث مجتمع‌های تکثیر و پرورش انواع آبزیان با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به تکمیل مجتمع تکثیر سردآبی آغ‌چای چایپاره، مجتمع سردآبی بادین‌آباد پیرانشهر، مجتمع پرورش آرتمیا در چهاربرج، مجتمع یکهزار تنی ماهیان خاویاری در منطقه بورالان و چشمه ثریا و احداث کارخانه خوراک آبزیان اشاره کرد.