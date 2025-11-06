پخش زنده
امروز: -
پیکر صابر کاظمی، ملیپوش پیشین والیبال ایران در روستای زادگاهش قانقرمه از توابع شهرستان آققلا با حضور گسترده و با شکوه خانواده آن مرحوم، دوست داران، مسئولان، اهالی و جامعه ورزش تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات ابتدایی صبح امروز پنج شنبه ۱۵ آبان، موج علاقمندان به والیبال و صابر کاظمی از روستاهای اطراف و شهرهای استان گلستان به سمت روستای قانقرمه سرازیر شد.
مردم قدرشناس، با چشمانی اشکبار، با «صابر» وداع کردند و در کنار آنها، ورزشکاران والیبال، ملیپوشان، پیشکسوتان و بازیکنان محلی، برای آخرین دیدار و وداع با صابر کاظمی خود را به قانقرمه رسانده بودند.
اما آنچه مراسم را خاص و رنگارنگ ساخت، پیوند عمیق فرهنگ محلی بود که زنان و مردان ترکمن با لباسهای سنتی ابریشمی و کلاههای نمدی، طبق آداب و رسوم کهن ترکمنی، به عزاداری پرداختند.
در حالی که زنان با روسریهای بلند و مردان با چوقاها، حلقهای از همدردی دور خانواده کاظمی تشکیل دادند؛ نوای سوگوار «یلدیزیم» (ستارهام) در هوا پیچید.
صابر کاظمی، سال ۱۳۷۷ در روستای قانقرمه متولد شد و با نشان دادن قابلیتهای فنی بالای خود خیلی زود به تیم ملی رسید و روزهای درخشانی را در المپیک توکیو و لیگ ملتهای جهان سپری کرد.
کاظمی که در سال ۲۰۱۸ توسط ایگور کولاکوویچ به تیم ملی دعوت شده بود در ۲۰۲۱ به عنوان «پدیده والیبال» از سوی فدراسیون جهانی معرفی شد.
درگذشت ناگهانی این ستاره گلستانی در ۲۶ سالگی موجی از ناباوری و پیامهای تسلیت از سراسر کشور و جهان به راه انداخت و از رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، فدراسیون جهانی والیبال، استاندار و نماینده ولی فقیه در گلستان و بسیاری از همتیمیهایش در تیم ملی و هواداران پرشور در شبکههای اجتماعی این ضایعه را تسلیت گفتند.