روابط عمومی و ستاد خبری جشنواره تئاتر استان اعلام کرد اجرای نمایش‌های حاضر در رقابت‌های صحنه‌ای و خیابانی سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با حضور گروه‌هایی از شهرستان‌های رامسر، تنکابن، آمل، بابل، قائم‌شهر، نکا، بهشهر و ساری از شنبه ۱۷ آبان آغاز و تا دوشنبه ۲۰ آبان ادامه دارد.





تالار مرکزی ساری (سالن‌های اصلی، سینما و کودک) و تماشاخانه مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان آثار نمایشی، مخاطبان و علاقه‌مندان در روز‌های برگزاری این رویداد هستند.





در این دوره در مجموع ۱۳ اثر نمایشی شامل ۹ اثر در بخش رقابت صحنه‌ای و ۴ اثر دیگر در بخش نمایش‌های خیابانی اجرا می‌شود که محوطه تالار مرکزی میزبان این بخش از آثار نمایشی جشنواره است.



