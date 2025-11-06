پخش زنده
معاون نماینده چین در سازمان ملل با رد همتای آمریکایی خود، تاکید کرد: واشنگتن با انجام اقدامات نظامی در یمن قوانین بینالمللی را نقض کرده و موجب رنج غیرنظامیان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سون لی در نشست شورای امنیت با تاکید بر موضع شفاف پکن، اعلام کرد: چین همواره رویکردی محتاطانه و مسئولانه در قبال صادرات محصولات نظامی در پیش گرفته و بهطور سختگیرانه صادرات کالاهای دومنظوره از جمله پهپادها را کنترل میکند.
اظهارات این دیپلمات چینی در واکنش به ادعای نماینده آمریکا مطرح شد که مدعی شده بود برخی از قطعات موسوم به «دومنظوره» که به یمن وارد شده و توسط نیروهای این کشور در برنامههای تسلیحاتی مورد استفاده قرار میگیرد، منشا چینی دارد.
نماینده چین تاکید کرد: شرکتهای چینی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) و اصول بازار آزاد، همکاریهای اقتصادی و تجاری عادی با دیگر کشورها دارند و نباید به ناحق هدف اتهام یا فشار قرار گیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل، ایالات متحده با نقض قوانین بینالمللی از طریق انجام اقدامات نظامی علیه یمن، موجب رنج و آسیب جبرانناپذیر به غیرنظامیان شده است.
چین طی سالهای اخیر همواره بر لزوم حلوفصل سیاسی بحران یمن از طریق گفتوگو و احترام به حاکمیت این کشور تأکید داشته و هرگونه مداخله نظامی خارجی را عامل تشدید بحران انسانی دانسته است. پکن از آغاز درگیریهای یمن، ضمن حمایت از تلاشهای سازمان ملل برای برقراری آتشبس، خواستار لغو تحریمهای یکجانبه و رفع موانع ارسال کمکهای بشردوستانه شده است.