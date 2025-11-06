پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گفت: برای کاشت گندم در ۴۱۵ هزار هکتار از زمینهای آبی و دیم فارس، برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: کاشت گندم از ۲۰ مهر در شهرستان آباده آغاز شده و تا پایان آذردر شهرستانهای جنوبی استان ادامه خواهد داشت.
بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه این استان در تأمین بذر، گفت: فارس در تولید بذور گواهیشده رتبه نخست کشور را داراست.
وی افزود: با هدف افزایش عملکرد گندم و تداوم پایداری تولید، تأمین و تدارک بیش از ۵۰ هزار تن بذر گندم از ارقام آبی و دیم در سه طبقه پرورشی ۳، مادری و گواهیشده در دستور کار سال زراعی جاری قرار گرفته است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: برای سال زراعی جدید، ارتقای این شاخص در گندم آبی به ۸۴ درصد و در گندم دیم به ۷۳.۵ درصد هدفگذاری شده است.
این مقام مسئول در ادامه از برنامهریزی برای اجرای ۱۲۰ طرح در حوزه گندم خبر داد و گفت: ۳۹ طرح افزایش پتانسیل عملکرد با محوریت کشاورزان پیشرو، ۳۴ پروژه مقایسه مشارکتی ارقام، ۳۰ طرح مقایسه تراکم و ۱۷ پروژه مقایسه مشارکتی تغذیه گندم آبی و دیم، از جمله برنامههای ارتقای بهرهوری هستند.
بهجت حقیقی با اشاره به تأمین کودهای پایه برای کاشت گندم، بیان کرد: تاکنون حدود ۸۲ هزار تن کود ازته، ۹ هزار تن کود فسفاته و ۸۵۰۰ تن کود پتاسه تأمین و بین کشاورزان توزیع شده است.
وی افزود: شهرستانهای مرودشت، اقلید و لارستان بهعنوان عمده تولیدکنندگان گندم در فارس شناخته میشوند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان گفت: این استان پارسال با تحویل حدود ۶۰۰ هزار تن گندم به مراکز خرید، موفق به کسب رتبه چهارم کشور در تولید این محصول راهبردی شد