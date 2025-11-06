رزمایش پدافند غیرعامل با هدف بالا بردن آمادگی خدمت به مردم و تاب آوری در اسدآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد گفت: امروز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و اصناف رزمایش پدافند غیرعامل با هدف بالا بردن آمادگی و تاب آوری انجام شد.

امیدعلی الیاسی افزود: در ۲۱ نانوایی اسدآباد پخت به شکل سوخت جایگزین و تجهیزات پدافندی انجام شد که قرار است تا پایان سال ۶۰ نانوایی به تجهیزات پدافندی شامل منبع آب، کپسول گاز و موتور برق تجهیز شوند.

او تأکید کرد: در بانک‌ها در صورت قطع برق نیز خدمت رسانی به مردم ادامه دارد و در کمتر از ۲۰ ثانیه برق اضظراری وارد مدار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد تصریح کرد: جایگاه‌های سوخت شهرستان نیز مجهز به برق اضظراری هستند و مشکلی در خدمت رسانی به مردم ندارند.