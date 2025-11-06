به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نوری المالکی» نخست وزیر پیشین عراق در گفت‌و‌گو با تلویزیون محلی «الدجله» گفت که بسیاری از مردم عراق متاثر از برخی رهبران سیاسی، از شرکت در انتخابات ابراز امتناع کرده‌اند و این امر به قدرت پارلمان به عنوان محرک اصلی روند سیاسی و دولت منتخب، آسیب می‌رساند برای همین بطور شخصی در این دوره از انتخابات نامزد شده تا مردم را به شرکت حداکثری تشویق کند.

نخست وزیر دو دوره سابق (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ - ۲۰۱۴) تاکید کرد که حضور رهبران سیاسی صف اول در پارلمان می‌تواند بار دیگر روند سیاسی را در عراق با نشاط کند.

وی در خصوص نیت خود برای تصدی پست نخست وزیری برای سومین بار در عراق خاطر نشان کرد که نامزد شدن برای این سمت در عراق ارتباطی با میزان آرای کسب شده در انتخابات ندارد بلکه روند انتخاب نخست وزیر، سازکار دیگری دارد.

نخست وزیر سابق عراق گفت که در این مرحله هدف اساسی، مقابله با یاس و سرخوردگی در بین عموم مردم نسبت به روند سیاسی در کشور است و با نشاط بخشیدن به پارلمان می‌توان با این حالت مقابله کرد.

المالکی در عین حال افزود: اگر ائتلاف «دولت قانون» یا ائتلاف بزرگ چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ گروه‌های سیاسی شیعه) من را برای پست نخست وزیری مناسب ببیند و از من بخواهند این پست را بپذیرم، در این صورت از ادای مسئولیت و تکلیف خود، کوتاهی نخواهم کرد، اما برای پست نخست وزیری تلاش نخواهم کرد.