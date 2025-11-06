دو بیمار با وضعیت بسیار وخیم در بیمارستان سوانح سوختگی یزد درمان شده و در آستانه ترخیص قرار گرفتند.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: یکی از بیماران که یزدی است، وضعیت بسیار خطرناکی داشت به گونه‌ای که ۱۰۰ روز در بخش آی سی یو بیمارستان بستری بود.

دکتر سامعی افزود: وضعیت این بیمار به گونه‌ای بود که ۲۷ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و ۱۵۰ واحد انواع فرآورده‌های خونی دریافت کرد.

وی تأکید کرد: ۱۰ استاد و جراح برتر کشور احتمال زنده ماندن این بیمار را بسیار کم عنوان کردند، اما با تلاش و همت و درایت کادر درمان در آستانه ترخیص قرار گرفته است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی با اشاره به اینکه این بیمار دارای چهار فرزند است، ادامه داد: امروز با خانواده این بیمار دیدار داشتیم و آنها به شدت از نجات جان بیمار خود سپاسگزار بوده و قدردان کادر درمان بیمارستان بودند.

وی درباره بیمار دیگر این بیمارستان اظهار داشت: خانم باردار و دختر او نیز که دچار سوختگی شده سه هفته پیش در بیمارستان سوانح سوختگی بستری شدند.

سامعی با اشاره به ترخیص دختر پس از ۱۰ روز ادامه داد: این مادر و دختر دچار سوختگی ۶۰ درصد شده بودند، اما وضعیت این دو فرق می‌کرد چرا که مادر باردار بود و سوختگی ۶۰ درصد برای خانم باردار احتمال مرگ او و جنین را به همراه دارد.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی گفت: وی در یکی از شهر‌های سیستان و بلوچستان دچار سوختگی شده بود، اما بیمارستان‌های برخی شهر‌ها به دلیل وخامت حال او از پذیرش خودداری کرده بودند تا اینکه دوم مردادماه در بیمارستان سوانح سوختگی یزد پذیرش شد.

وی افزود: درمان این خانم باردار کار بسیار سختی بود و پزشکان و متخصصان فراوانی در بیمارستان تلاش کردند تا زنده بماند که خوشبختانه این خانم نیز در آستانه ترخیص قرار گرفته است.

سامعی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه حال مادر و فرزند خوب بوده و ان شاء الله تا چند ماه آینده شاهد تولد این نوزادی خواهیم بود که مادر او در آستانه مرگ قرار داشت.

وی تأکید کرد: بخش آی سی یو بیمارستان سوانح سوختگی از بخش‌های برتر کشور به شمار می‌آید و طی ۲۰ ماه اخیر هیچ فوتی ناشی از سوختگی زیر ۶۰ درصد در این بیمارستان ثبت نشده که یک رکورد به شمار می‌آید.