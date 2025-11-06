پخش زنده
طرح توسعه پنجره آریا، امروز با حضور رئیس جمهور و بصورت وبیناری در کردستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محصول تولیدی این پروژه تولید پروفیلهای UPVC است و رقم سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۲۰ میلیارد تومان شخص سرمایه گذار و ۸۰ میلیارد تومان بانک رفاه بوده است.
بهره برداری از این پروژه منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای۱۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفرخواهد شد.
از مزایای این طرح میتوان به اشتغالزایی، افزایش صادرات، ارزی آوری و جلوگیری از خروج ارز و بهینه شدن مبلغ نهایی (درب و پنجره) در پروژههای ملی اشاره کرد.
رئیس جمهور کشورمان در سفری یک روزه به کردستان، صبح پنجشنبه وارد سنندج شد.
دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه و سنی، دیدار با فعالان سیاسی، شرکت در نشست شورای توسعه عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاوردهای سفر در گفتوگو با شبکه استانی، مهمترین برنامههای رییس جمهور در سفر به کردستان است.
بهرهبرداری از ۲ هزار هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت و گلخانه پنح هکتاری بوژانه طراوت طبیعت، از پروژههای قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.