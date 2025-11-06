پخش زنده
معاون شهردار اهواز از آغاز اجرای دو بخش کلیدی در طرح دفع روانابها خبر داد و گفت: با تخصیص بودجهای نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان، عملیات در محور خیابان کارگر آغاز شده و تمهیدات جایگزین برای جلوگیری از بروز مشکلات در نظر گرفته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمسی از آغاز عملیات اجرایی دو بخش کلیدی در طرح ساماندهی روانآبهای شهری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف کاهش زمان تجمع آب در معابر پس از بارشهای شدید طراحی شده است.
وی با اشاره به تجربههای تلخ سالهای گذشته در زمینه آبماندگی خیابانها، افزود: در سالهای اخیر با اجرای طرحهای مختلف، توانستهایم مدت زمان باقیماندن آب در سطح شهر را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم با این حال بعضی نقاط از جمله خیابان صداقت، آریاشهر، زعفرانیه، شهرک دانشگاه و بخشهایی از منطقه سپیدار در بارشهای بالای ۲۰ میلیمتر همچنان با چالشهایی روبهرو بودند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز ادامه داد: با انجام عملیات پاکسازی مسیرهای خروجی آب، شناسایی نقاط انسداد و احداث ایستگاههای جدید در منطقه سپیدار، انتظار داریم سرعت تخلیه آب در این مناطق بهبود چشمگیری پیدا کند.
شمسی با اشاره به اصلاح مسیرهای سرریز آب از مناطق یک و هفت به سمت منطقه هشت، عنوان کرد: با همکاری شرکت آبفا و تیمهای اجرایی شهرداری، گرههای موجود در مسیر پیچوار برطرف شدهاند و اکنون شرایط برای هدایت روانآبها به شکل مؤثر فراهم شده است.
وی از آغاز فاز اجرایی دو بخش مهم از شبکه جدید جمعآوری روانآبها در مناطق چهار، هفت و هشت خبر داد و گفت: با تخصیص بودجهای نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان، عملیات در محور خیابان کارگر آغاز شده هرچند بهرهبرداری کامل تا پایان سال جاری ممکن است محقق نشود، اما تمهیدات جایگزین برای جلوگیری از بروز مشکلات در نظر گرفته شدهاند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با تأکید بر اینکه زمان باقیماندن آب در معابر به شدت و حجم بارش بستگی دارد، تصریح کرد: در بارشهای سنگین مانند ۴۰ میلیمتر در ۱۰ دقیقه، به دلیل شرایط جغرافیایی شهر و فرآیند پمپاژ، نمیتوان انتظار صفر شدن زمان ماندآب را داشت. با این حال، سال گذشته موفق شدیم زمان ماندآب را از ۴۸ ساعت به حدود پنج تا شش ساعت کاهش دهیم.
شمسی از خرید تجهیزات جدید، تعمیر اساسی پمپهای موجود و ذخیرهسازی ۲۰ دستگاه یدکی برای مواقع اضطراری خبر داد و گفت: در صورت قطع برق، ایستگاههای اصلی با ژنراتورهای پشتیبان فعال خواهند بود تا روند تخلیه آب دچار اختلال نشود.