پخش زنده
امروز: -
از دانشجویان برگزیدگان جشنواره دانشجوبان برتر آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در این جشنواره ۴۰ دانشجوی ممتاز علمی با معدلهای بالا از ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان برترینها معرفی شدند.
مدیر کل امورشاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم از برگزاری جشنواره ملی ایثار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این دانشجویان میتوانند در آن جشنواره شرکتت کنند و درضورت برتر شدن میتوانند مشمول خدمات دانشجویان استعدادهای درخشان شوند ..
رضا البرزی گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد کل دانشجویان علوم پزشکی کشور فرزندان شاهد و ایثارگر هستند.