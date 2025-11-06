به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در این جشنواره ۴۰ دانشجوی ممتاز علمی با معدل‌های بالا از ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان برترین‌ها معرفی شدند.

مدیر کل امورشاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم از برگزاری جشنواره ملی ایثار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این دانشجویان می‌توانند در آن جشنواره شرکتت کنند و درضورت برتر شدن میتوانند مشمول خدمات دانشجویان استعداد‌های درخشان شوند ..

رضا البرزی گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد کل دانشجویان علوم پزشکی کشور فرزندان شاهد و ایثارگر هستند.