به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بیضا گفت: بیش از ۹۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم مدارس این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و آشنایی با ایثارگری و رشادت‌های رزمندگان اسلام، دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق شلمچه، دهلاویه، هویزه، معراج شهدا و اروندرود بازدید می‌کنند.

برنامه‌های فرهنگی، معنوی، مسابقه و روایتگری برای دانش آموزان در طول مسیر اجرا می‌شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.