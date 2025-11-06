پخش زنده
بیش از ۹۰ دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بیضا به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بیضا گفت: بیش از ۹۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم مدارس این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.
سرهنگ پاسدار تقیان افزود: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و آشنایی با ایثارگری و رشادتهای رزمندگان اسلام، دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق شلمچه، دهلاویه، هویزه، معراج شهدا و اروندرود بازدید میکنند.
برنامههای فرهنگی، معنوی، مسابقه و روایتگری برای دانش آموزان در طول مسیر اجرا میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.