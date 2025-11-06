

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی مازندران، گفت: در بازرسی از تمامی محاکم مازندران، مشاهده شد نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه‌های بدوی شهرستان‌ها در حوزه‌های قضایی به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.

عبدالحمید مرتضوی افزود: الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی‌ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.





او ادامه داد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده‌ها در روز‌های پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.





مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.

اختلاف ملکی در صدر پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان‌ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.





عباس پوریانی افزود: بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است

او با بیان اینکه دادگستری مازندران از حیث ساختمان‌های اداری، در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان‌های اداری و گلایه‌های مراجعان به دستگاه قضایی استان، طرح توسعه ساختمان‌های اداری در برخی حوزه‌های قضایی مازندران، آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.

هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از تمامی محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورده و ضمن بررسی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در محاکم قضایی مازندران را مورد بررسی قرار دادند.