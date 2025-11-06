پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه گفت: غار تاریخی بورنیک، یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری این شهرستان است که میتواند با رعایت اصول ایمنی و حضور راهنمایان مجاز، به یکی از مقاصد خاص غارنوردی در استان تهران تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهرام شریفی گفت: غار بورنیک از جمله غارهای شاخص استان تهران است که در روستای هرانده و در دل کوههای شمالشرقی فیروزکوه قرار دارد. این غار با دهانهای مرتفع، تالارهای وسیع و شکلگیری طبیعی کمنظیر، یکی از جاذبههای ارزشمند و خاص گردشگری شهرستان بهشمار میآید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه افزود: حضور غار بورنیک در کنار طبیعت زیبا و باصفای روستای هرانده، ارزش افزودهای برای جذب گردشگران ایجاد کرده است. بسیاری از علاقهمندان طبیعتگردی و کوهنوردی با هدف بازدید از این غار ، به فیروزکوه سفر میکنند و این موضوع میتواند به رونق گردشگری محلی و اشتغالزایی در منطقه کمک کند.
شریفی تأکید کرد: ورود به غار بورنیک حتماً باید بهصورت گروهی و با همراهی راهنمایان مجاز و حرفهای غارنوردی انجام شود. همچنین گردشگران باید از تجهیزات ایمنی و روشنایی مناسب استفاده کنند تا ضمن حفظ سلامت خود، به بافت طبیعی غار نیز آسیبی نرسانند.
وی گفت : اداره میراثفرهنگی فیروزکوه در تلاش است با همکاری بخشداری، دهیاری و گروههای غارنوردی، زمینه بهسازی مسیر دسترسی و معرفی هدفمند این غار را فراهم کند تا غار بورنیک به یکی از محورهای اصلی گردشگری شهرستان تبدیل شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه افزود : غار بورنیک با ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و زمینشناسی خود میتواند به یک جاذبه گردشگری خاص و شاخص برای فیروزکوه بدل شود؛ جاذبهای که هم ارزش علمی و هم ظرفیت زیادی برای جذب گردشگران ماجراجو و علاقهمند به طبیعت دارد.