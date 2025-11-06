پخش زنده
در کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت شهری، صاحبنظران بر ضرورت تقویت حکمرانی محلی، بازنگری در ساختار تصمیمگیری شهری و افزایش تعامل میان نهادهای محلی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت شهری، سخنرانان با بیان اینکه توسعه پایدار شهری بدون تقویت نقش نهادهای محلی امکانپذیر نیست، خواستار بازتعریف جایگاه مدیریت شهری در نظام تصمیمسازی کشور شدند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، در سخنرانی خود با بیان اینکه توسعه پایدار شهری بدون تقویت نقش نهادهای محلی امکانپذیر نیست، گفت: برای تحقق حکمرانی مؤثر شهری، باید میان سیاستگذاری ملی و ظرفیتهای محلی توازن برقرار شود.
کاظمیان افزود: همافزایی میان مدیریت شهری، نهادهای علمی و دستگاههای اجرایی، مسیر برنامهریزی واقعبینانه و علمی شهرها را هموار میکند.
او همچنین بر اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر داده و پژوهشهای دانشگاهی در فرآیند مدیریت شهری تأکید کرد.
در این کنفرانس، مجموعهای از نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی با محورهای حکمرانی محلی، مدیریت شهری پایدار و نقش دانشگاه در توسعه شهری برگزار شد.
اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان حوزه شهرسازی، آخرین یافتههای پژوهشی خود را در قالب مقالات علمی ارائه کردند.