به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو و مجموعه‌های خودرویی اهواز، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های صنعتی و بازرگانی جنوب کشور، برگزار شده است.

این نمایشگاه که میزبان ده‌ها شرکت داخلی و خارجی در حوزه قطعات و مجموعه‌های خودرویی است، تا ۱۷ آبان‌ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز در حال برگزاری است. علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از غرفه‌ها بازدید کنند.

در این نمایشگاه، شرکت‌هایی از سراسر کشور در زمینه‌های قطعات و مجموعه‌های خودرو، ماشین‌آلات و تجهیز‌های قطعه‌سازی، طراحی مهندسی، مواد اولیه، خدمات پس از فروش و لوازم تزییناتی خودرو حضور دارند تا جدیدترین دستاورد‌ها و محصول‌های خود را به نمایش بگذارند.

لازم به توضیح است که برگزاری این نمایشگاه با هدف ارتقای تعامل‌های صنعتی، ارایه دستاورد‌های شرکت‌های فعال در حوزه خودرو و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با استقبال گسترده متخصصان و فعالان این صنعت همراه باشد.