اختتامیه مسابقات ملّی قرآن وزارت جهاد کشاورزی در مشهد
مرحله ملی سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان، خانوادهها و فرزندان وزارت جهاد کشاورزی، در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این دوره از مسابقات، از تیرماه امسال با شرکت هشت هزار نفر از کارکنان، خانوادهها و فرزندان وزارت جهاد کشاورزی در سطح استانها آغاز شد، افزود: پس از برگزاری مرحله استانی، این مسابقات در سطح مناطق ششگانه، با حضور برندگان استانی برگزار شد.
حجت الاسلام حسنعلی خویینی افزود: شرکتکنندگانِ برادر و خواهر در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان، در رشتههای حفظ کل، حفظ ۲۰ و ۱۰ جزء، قرائت مجلسی، قرائت تقلیدی، ترتیل و اذان، رقابت کردند.
او در تشریح جزئیات مرحله سوم سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در سطح ملّی، گفت: ۱۵۰ نفر از متسابقین، به مرحله ملی راه یافتند و امروز پانزدهم آبان ماه از برگزیدگان در ۱۵ رشته قدردانی شد.