حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم در همایش معاونین فرهنگی و آموزشی سراسر استان‌های کشور که ۱۴ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا گفت: یکی از موضوعات مهم فعالیت‌های بنیاد به ویژه در حوزه فرهنگی شناخت مخاطب است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: فعالیت شما باید متناسب با مخاطب باشد، شناخت ذائقه و نیاز مخاطب مستلزم فعالیت تخصصی است.

وی ادامه داد: واژه‌های شهید، جانباز و آزاده امروز در کشور همراه با یک بار فرهنگی همراه است که ریشه در تاریخ کهن ایران دارد.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم افزود: شهید، جانباز، مقاومت، دفاع و ... مفاهیم مهمی هستند، که باید به صورت تک تک به آن پرداخته و نسبت به هر کدام فعالیت شاخص تبیین و تعریف شود.

وی تاکید کرد: در قرآن از ارزش انسان سخن گفته است، هیچ امتیازی برای انسان قائل نیست، او خود کرامت ذاتی و الهی و دارای ارزش است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: سه گروه از انسان‌ها طبق قرآن اجر عظیم دارند، گروه اول عالمان، افرادی که تقوا در نزد خدا تقوا پیشه کردند و گروه سوم افرادی که در راه خدا جهاد و جانش خویش را فدا کردند، اجر عظیم دارند.

وی با بیان اینکه امروز دنیا از تعادل خارج شده است و این ریشه در فزون خواهی، شهوت و غارت ثروت دارد، گفت: ما باید از ابعاد مختلف فلسفی، فکری، منطقی در حوزه فرهنگی به شناخت برسیم و آگاهی بخشی کنیم؛ بسیاری از سازمان‌های به ظاهر انسان دوست در برابر جنایت‌ها سکوت کردند و حتی در جنایت‌ها دست پنهان دارند.

حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم افزود: در دوره زمانی هستیم که مهمترین مولفه آن رسانه و هنر است، ۵۰ سال قبل برخی از این امکانات وجود نداشت، فرهنگ ایثار و شهادت ما باید وارد عرصه هنر و از ابزار رسانه به مردم منتقل شود، با جدیدترین تکنولوژی‌ها تصاویر شهدا به ظاهر زنده می‌شوند و وصیت نامه‌های خویش را می‌خوانند.

وی با بیان اینکه دشمن با همین ابزار رسانه به فرهنگ ما حمله کرده است، تصریح کرد: دشمن با ایجاد شبهه، دروغ و شایعه، بین مردم اختلاف ایجاد می‌کند، باید برای رفع شبهات و شایعات، با فعالیت فرهنگی پاسخ داد و فرهنگ مقاومت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دشمن بوده است.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی احساس ندارد، حالا به دنبال روح مصنوعی هستند، گفت: هالیوود از طریق تولیدات برنامه‌ای قهرمان سازی‌های دروغین در جهان ایجاد می‌کند، در صورتی که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب بسیار بزرگ در جهان است که ما نتوانستیم به نحو احسن از آن بهره بگیریم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه سوژه‌های حوزه ایثار و شهادت باید بررسی و به زبان هنر بیان شود، افزود: دو مولفه مهم در حال حاضر هنر و رسانه است، اگر فعالیت‌های فرهنگی، ضریب هنرمندانه نداشته باشد، در جامعه نهادینه نخواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی مقدم گفت: در قرن حاضر جامعه بشری به سمت بداخلاقی و بی بندوباری می‌رود، جریانات جدید تحت عنوان سیاست و دفاع از اخلاق انسانی در حال رواج است، میزگرد و همایش‌های متعدد در جهت دفاع از حریم انسانیت انسان، اخلاق انسان، کرامت‌های انسانی به وجود آمده است، فعالیت فرهنگی در جامعه ما باید به صورت پویا باشد، طرح‌های نوین بدهیم، امر به معروف باید در شکل و شمایل جدید کار کند، تا از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

در این همایش که سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و جمع کثیری از معاونین فرهنگی بنیاد استان‌های کشور نیز حضور دارند، جدیدترین طرح‌های فرهنگی، آموزشی ارائه می‌شود.