واردات انواع ماشینآلات و تجهیزات در رویه کولبری درآذربایجانغربی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به واگذاری مدیریت مرزها به استانداران گفت: درچارچوب رویه کولبری، امکان واردات انواع ماشینآلات و تجهیزات فراهم شده که شرکتها باید از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال استفاده کنند.
رضا رحمانی، با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیتهای آذربایجانغربی، همدلی و همکاری میان مسئولان اجرایی است، افزود: باید با بهرهگیری از این وحدت و فعالسازی مرزها، آثار مثبت آن در زندگی مردم بهویژه در مناطق مرزی نمایان شود.
رحمانی، با تأکید بر اینکه مرزها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان محسوب میشوند، تصریح کرد: فعالسازی ظرفیت مرزها و تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت برنامههای مدیریتی آذربایجانغربی قرار دارد.
وی، همچنین با اشاره به واگذاری مدیریت مرزها به استانداران گفت: فرمانداران مسئول مستقیم امور مرزی در شهرستانها هستند و در چارچوب رویه کولبری، امکان واردات انواع ماشینآلات و تجهیزات فراهم شده که شرکتها باید از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره ببرند.
استاندار آذربایجانغربی، همچنین به اجرای برنامههای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: تفاهمنامههایی با سازمان فائو و دانشگاههای ارومیه و تبریز منعقد شده و طرحهایی همچون لایروبی رودخانهها، اصلاح الگوی کشت، انسداد انهار و هدایت آب به دریاچه در دست اجراست.
رحمانی، همچنین با اشاره به اجرای طرح مدیریت محلهمحور در استان اضافه کرد: این طرح با هدف توزیع هدفمند خدمات اجتماعی و حل مسائل امنیتی، اشتغال، عمرانی، آموزشی و فرهنگی اجرا میشود.
استاندارآذربایجانغربی در ادامه، با اشاره به اجرای نهضت مدرسهسازی، تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی، بهویژه طرحهای آبرسانی، آزادراه ارومیه - تبریز و پروژههای بیمارستانی و ورزشی افزود: با آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری، آذربایجانغربی در مسیر افزایش سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور گام برمیدارد.