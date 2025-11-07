رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تولید سالانه محصولات کشاورزی استان سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن و شامل محصولاتی مانند زیتون، لوبیا، سیب‌زمینی، توت‌فرنگی و سیر است.

کرامتی در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه و پیشرو استان افزود: این استان در این حوزه‌ها در کشور رتبه‌های برتر را کسب کرده و سال گذشته جزو هفت استان برتر خرید گندم کشور قرار داشته است.

وی، با اشاره به برگزاری نمایشگاه کشاورزی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان گفت: هدف از برگزاری آن انتقال فناوری‌های نوین و آخرین دستاورد‌های فناوری در حوزه کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کرامتی افرود: این نمایشگاه با دعوت از شرکت‌های هم‌نوآور و صاحب تکنولوژی در سطح استان و کشور برگزار شده است، تا با تکیه بر محور سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب، به ارتقاء صنعت کشاورزی کمک کند.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای دستورات رئیس‌جمهور و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است، که بر روزآوری و نوآوری در صنعت کشاورزی تأکید دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در این برنامه، چهار کشاورز نمونه ملی برتر استان که سال گذشته به دلیل مسائل مرتبط نتوانسته بودند به شایستگی مورد تقدیر قرار گیرند، همچنین ۴۰ کشاورز نمونه دیگر تجلیل شدند.