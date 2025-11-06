توسعه منطقه آزاد چپکرود با محور گردشگری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه آزاد چپکرود است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، در بازدید از مناطق آزاد ساحلی جویبار و بزرگترین طرح پرورش ماهیار خاویاری در منطقه چپکرود گفت: طرح جامع منطقه آزاد در چپکرود تا میرود بر اساس مزیتهای منطقه در حال تدوین است که مزیت و محور اصلی این منطقه گردشگری و تجاری است.
مسرور افزود: ساحل شهرستان جویبار مستعد است تا در دیگر محدوده در منطقه آزاد قرار گیرد و این موضوع باید پیگیری شود.
او با بیان اینکه طرح حصار کشی اراضی ملی ساحلی در منطقه آزاد جویبار دستور کار قرار گرفته است و بزودی آغاز میشود، ادامه داد: طرح پرورش ماهیان خاویاری قره برون که در داخل منطقه آزاد جویبار قرار دارد میتواند تا یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد
طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی سه لکهای یا سه نقطهای مازندران که هفتم شهریور ۱۴۰۳ اساسنامه آن با امضای معاون اول رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، مجموعا یکهزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است.