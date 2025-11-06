استاندار خوزستان از آغاز فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با مساحت سه هزار و ۳۰۰ هکتار و اخذ کامل مجوز‌های قانونی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور علی عبدالعلی‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور که در پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر برگزار شد از آغاز فاز دوم پتروشیمی ماهشهر خبر داد.

وی با اشاره به اخذ کامل مجوز‌های قانونی، حل مسئله تأمین آب و صدور مجوز‌های زیست‌محیطی اظهار کرد: این طرح در سه بخش بالادست، میاندست و پایین‌دست اجرا خواهد شد و ظرفیت اشتغال قابل‌توجهی برای جوانان استان فراهم می‌آورد.

موالی‌زاده، توسعه اقتصاد دریاپایه را یک رویکرد علمی و کارشناسانه دانست و گفت: در تمام دنیا آبادانی از کنار آب آغاز شده و سپس به سایر مناطق گسترش یافته است. این نگاه جدید می‌تواند از چابهار تا آبادان و خرمشهر تحت عنوان سواحل مکران و اروند ساماندهی شود.

وی با اشاره به مزیت نسبی پتروشیمی‌های منطقه افزود: حتی در دوران جنگ دوازده روزه، واحد‌های پتروشیمی خوزستان تولید را حفظ کردند و امروز نیز می‌توانند با تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی به محصولات، شکوفایی بیشتری را رقم بزنند.

استاندار خوزستان همچنین از پروژه جمع‌آوری فلر‌های نفت توسط وزارت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و تصریح کرد: نتیجه این طرح، تأمین خوراک واحد‌های پتروشیمی خواهد بود که نقش مهمی در توسعه پایدار این صنعت دارد.

وی تأکید کرد: در کشاکش میان رشد و توسعه و حفظ محیط‌زیست، باید هوشمندانه عمل کنیم تا ضمن صیانت از بنیان‌های زیست‌محیطی، مشکل بیکاری جوانان نیز به‌صورت اصولی حل شود.