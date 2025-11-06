پخش زنده
مقاله (ISI) سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مجله معتبر علمی چاپ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مقاله علمی عسگر قنبری در مجله بینالمللی Archives of Agronomy and Soil Science (منتشرشده توسط انتشارات معتبر Taylor & Francis) به چاپ رسید.
بهرامی افزود: این پژوهش با همکاری دانشگاه شهرکرد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی وین (اتریش) انجام شده و به بررسی تأثیر کودهای زیستسازگار مرغی، گوسفندی و گاوی بر رشد، عملکرد و ترکیبات مؤثره گیاه دارویی آویشن دنایی پرداخته است.
به گفته وی: نتایج تحقیق نشان داد استفاده از کودهای آلی بهویژه مرغی و گوسفندی موجب افزایش معنیدار تولید، کیفیت اسانس، میزان تیمول و ظرفیت آنتیاکسیدانی در مقایسه با کودهای شیمیایی میشود. این یافتهها میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار، ارتقای سلامت خاک و بهبود تولید گیاهان دارویی در استان چهارمحال و بختیاری ایفا کند.