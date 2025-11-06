محور ۴۰ کیلومتری نهاوند- فیروزان- کنگاور از جمله محورهای حادثه خیز شهرستان نهاوند است که هر از چند گاهی شاهد وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح در این منطقه هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، راه عامل توسعه است، راه ایمن نقش کلیدی در ایجاد زیر ساخت‌های مناسب برای رشد و توسعه هر منطقه دارد.

شهرستان نهاوند به عنوان کریدور شرق به غرب و غرب به مرکز کشور و از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا توجه به ساماندهی محور‌های مواصلاتی این شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

یکی از محور‌های حادثه خیز این شهرستان محور ۴۰ کیلومتری نهاوند- فیروزان- کنگاور است که هر از چند گاهی شاهد وقوع تصادفات منجر به فوت وجرح در این منطقه هستیم.

چند سالی است به دلیل اهمیت موضوع و کاهش آمار تصادفات در استان و کمک به توسعه این شهرستان عملیات ساماندهی آن اغاز شده است، اما با کندی پیش می رود.

در چند روز گذشته متأسفانه در طول ۲ شب ۹ نفر کشته و مجروع از این محور و محور جانبی شهرک به فارسبان رخ داد که ۶ نفر فوتی و ۳ نفر مجروح به همراه داشت که حال نسبی برخی از آنها نامساعد گزارش شده است.



