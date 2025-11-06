علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، و رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، با حضور در این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، یاد و خاطره این ورزشکار ارزشمند را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مراسم با حضور گسترده مردم منطقه، ورزشکاران، پیشکسوتان والیبال و مسئولان محلی همراه بود و فضای همدلی و احترام به تلاش‌های صابر کاظمی، که سال‌ها نام گلستان و ایران را در عرصه والیبال سربلند کرده بود، بر آن حاکم بود.

استاندار گلستان در حاشیه این مراسم گفت: صابر کاظمی سرمایه‌ای ملی و استانی والیبال بود.

صابر کاظمی متولد ۳ دی ماه سال ۱۳۷۷ در شهرستان آق قلای استان گلستان، از بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایران بود.

صابر کاظمی چند روز پیش به علت عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح دیروز دار فانی را وداع گفت.