کادر درمان بیمارستان الرنتیسی به رغم تخریب گسترده این بیمارستان توسط رژیم صهیونیستی، با جدیت برای بازسازی این بیمارستان به عنوان تنها بیمارستان تخصصی کودکان در غزه و بازگرداندن آن به چرخه خدمت، کار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العالم، رژیم صهیونیستی ظرف دو سال جنگ و جنایت در غزه به منظور نابودی کامل نظام درمانی غزه، به بیمارستانها حمله کرد. در این حملات، بیمارستان الرنتیسی بیشترین لطمه را متحمل شد.
کادر درمان بیمارستان العوده نیز به رغم خسارتهای سنگینی که در این جنگ به این بیمارستان وارد شده است، به فعالیتهای خود در این بیمارستان که از مهمترین مراکز تخصصی در درمان سرطان و نارسایی کلیه و بیماریهای خونی کودکان است ادامه میدهند.
پس از خسارت شدیدی که در زمان جنگ به این بیمارستان وارد شد، و با توجه به کمبود شدید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارو، مسئولین آن توانستند برای جبران کمبودها، برخی بخشهای تخریب شده را با بخشهای دیگر ادغام کنند.
مدیریت این بیمارستان اعلام میکند که تلاشها برای بازسازی بخشهای پذیرش، اورژانس و بستری و تجهیز بخشهای دیگر برای ازسرگیری خدمات درمانی برای کودکان ادامه دارد.
یکی از مادرانی که به این بیمارستان مراجعه کرده است از مشکلات موجود میگوید: "دخترم دچار سوء تغذیه شدید شده بود و در این بیمارستان درمان شد. اما ما به دلیل جنگ و ورود تانک به غزه مجبور به مهاجرت شدیم. پس از بازگشت دیدیم بیمارستان ویران شده است با این حال پزشکان به رغم کمبود دارو، توانستند اتاقها را با امکانات اندک پزشکی تجهیز کنند".
بیمارستان الرنتیسی تنها بیمارستان تخصصی کودکان در غزه است لذا بازسازی و بازگرداندن، آن به چرخه خدمت، اولویت دارد.
با وجود تخریب شدید بیمارستان، کادر پزشکی به شدت اصرار دارند که به فعالیت خود ادامه دهند و آن را بازسازی کنند. این امر گویای امید فلسطینیها به زندگی و بازگشت به رغم تمام دردهایی است که از سر گذراندهاند.