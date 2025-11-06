در شورای اداری ساوه؛
وزیر کار: واگذاری ۱۰۰ هزار قطعه زمین به صنعتگران برای ساخت مسکن کارگری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام واگذاری حدود ۱۰۰ هزار قطعه زمین به واحدهای صنعتی بزرگ برای ساخت مسکن کارگری، از رصد برخط بیکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
احمد میدری در جلسه شورای اداری ساوه که در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، در جمع مسئولان محلی، صنعتگران و نمایندگان کارگری اظهار کرد: ساوه ظرفیتهای عظیم تاریخی، صنعتی و کشاورزی دارد و مهد تمدن است. این شهرستان میتواند خاستگاه اصلی توسعه اقتصادی باشد و با تمرکز بر پتانسیلهای آن، بسیاری از مشکلات کشور برطرف شود.
وی، ورود صنعتگران به ساخت مسکن کارگری را اقدامی مبارک توصیف کرد و گفت: صنعتگران ساوه به حوزه مسکن کارگری ورود کردهاند که بسیار ارزشمند است. حدود ۱۰۰ هزار قطعه زمین امسال طی تفاهمنامهای در دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور واگذار شد تا مستقیماً اقدام به ساخت مسکن برای کارگران کنند.
میدری پروژه مسکن کارگری زرندیه توسط بخش خصوصی را نمونهای موفق دانست و اظهار کرد: ساخت مسکن کارگران در زرندیه توسط بخش خصوصی کار بسیار ارزشمندی است و باید در سایر مناطق صنعتی گسترش یابد.
وی درخصوص ناترازیهای زیرساختی گفت: بسیاری از قواعد کشور در حوزه مصرف آب، برق و گاز پایدار نبوده و بر پایه وفور منابع بنا شده است. این قواعد با واقعیتهای امروز سازگار نیست و منجر به ناترازیهای گسترده شده است.
وزیر کار افزود: ناترازیها در حوزههای مختلف به دلیل قواعد غلط گذشته است. در دورهای، وفور نفت وجود داشت، اما برای آینده برنامهریزی نشد. اکنون زمان تغییر رفتارها و قواعد است تا توسعه پایدار در کشور شکل گیرد.
میدری به چالشهای نظام بازنشستگی پرداخت و اظهار کرد: متوسط سن بازنشستگان صندوق کشوری حدود ۵۲ سال است. این سن، سن خانهنشینی نیست. بسیاری از این افراد با مشکلات روحی، روانی و اقتصادی مواجه میشوند و دوباره وارد بازار کار میشوند، اما جای نیروی جوان را میگیرند.