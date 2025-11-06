رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: با ایجاد کنسرسیوم دریایی ایران و روسیه و توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل ، حجم مبادلات دریایی ۲ کشور به بیش از پنج میلیون تن افزایش می یابد.

تقویت همکاری‌های بندری و حمل و نقل دریایی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در نشست مقامات ارشد حمل و نقل ایران و روسیه در بندر ماخاچ قلعه که با حضور سعید رسولی، معاون وزیر و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، دیمیتری زویریف، معاون وزیر حمل و نقل روسیه و الکسی تاراسنکو، رئیس آژانس فدرال حمل و نقل دریایی روسیه برگزار شد، در خصوص تشکیل کنسرسیوم بندری - دریایی و توسعه حمل و نقل ترکیبی برای افزایش سطح مبادلات تجاری از طریق دریای خزر توافق‌های مهمی حاصل شد.

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری نشست مقامات جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه امروز و فردا ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در ماخاچ قلعه، گفت: در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که اردیبهشت امسال در مسکو برگزار شد، طرفین توافق کردند که در نشست ماخاچ قلعه، در خصوص تشکیل کنسرسیوم دریایی و بندری ایران و روسیه مذاکره شود.

نقش کلیدی بندر کاسپین در آینده حمل و نقل منطقه‌ای

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این مذاکرات، با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد بندر کاسپین، این بندر را حلقه اتصال راهبردی در مسیر کریدور شمال - جنوب و توسعه حمل و نقل ترکیبی بین کشور‌های ایران و روسیه دانست.

وی با تأکید بر اهمیت اتصال ریلی بندر کاسپین به شبکه سراسری کشور، افزود: با توجه به پدیده پسروی آب دریای خزر، بندر کاسپین به عنوان تنها بندر شمالی کشور با عمق مناسب و اسکله‌های مدرن، از مزیت رقابتی ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند نقش محوری در افزایش سهم ایران از مبادلات منطقه‌ای ایفا کند.

طاعتی مقدم گفت: با تکمیل زیرساخت‌های ریلی و توسعه خدمات لجستیکی، بندر کاسپین به دروازه‌ای مطمئن برای ترانزیت کالا میان ایران، روسیه و دیگر کشور‌های حوزه اوراسیا تبدیل خواهد شد.

افزایش مبادلات دریایی به بیش از پنج میلیون تن

در ادامه مذاکرات، ۲ کشور توافق کردند با رفع موانع موجود و توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل، حجم مبادلات از طریق دریای خزر را به بیش از پنج میلیون تن در سال افزایش دهند.

همچنین در این نشست راهکار‌های توسعه همکاری‌های حمل و نقل ترکیبی و دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ۲ روزه، همچنین مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی حوزه حمل و نقل دریایی، مهم‌ترین موضوعات همکاری دوجانبه را بررسی خواهند کرد.