استاندار آذربایجان غربی از مدیرکل و همکاران صداوسیمای استان به پاس آگاهیبخشی، حفظ و تقویت وحدت و روحیه مقاومت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسانه با آگاهیبخشی، حفظ و تقویت وحدت کلمه و ساری و جاری کردن روحیه مقاومت در بین مردم؛ نقش مهمی در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و خنثیسازی توطئههای دشمنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشت. بر این اساس استاندار آذربایجان غربی با ارج نهادن به این پیشینه پر افتخار از مدیرکل و همکاران صداوسیمای آذربایجان غربی تقدیر و قدردانی کرد.
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری استان از ایستادگی، مدیریت میدانی و اخلاص ناصر حجازی فر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در هدایت رسانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تقدیر کرد و تاریخ سازی رسانه در شرایط حساس آن دوران را ستودنی و ارزشمند دانست.
در بخشی از این پیام چنین آمده است: بیتردید، پیروزی و آرامش امروز، مرهون ایستادگی، مدیریت میدانی و اخلاص بزرگوارانی است که باوجود همه دشواریها، از آرمانهای مقدس انقلاب و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.
اینجانب مراتب سپاس و تقدیر خود را از جنابعالی و همکارانتان که با تلاش و همت خویش ستونهای مقاومت را استوار نگه داشته و نشان دادید که هر اقدام مسئولانهای میتواند در حراست از ارزشها و عزت ملی تأثیرگذار باشد، اعلام داشته و از خداوند منان برای شما سلامتی، عزت و سربلندی مسئلت نموده و امیدوارم که بتوانیم ادامهدهنده راه پر افتخار شهدای گرانقدر سرزمین عزیزمان باشیم.