ارتقای سطح ایمنی راه‌های ارتباطی استان اردبیل در اولویت کاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا اجرا شده و یا در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ماشالله بهزاد با بیان این مطلب گفت: خط‌کشی، ایجاد روشنایی طولی و نقطه‌ای، نصب و نگهداری سیستم‌های روشنایی، احداث و تعمیر حفاظ‌های فلزی و بتنی، نصب علایم و تابلو‌های ترافیکی، اجرای شیب‌راهه‌های فرار، شیار‌های لرزاننده و نقوش ایمنی، ریزش‌برداری، شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی راه‌ها از اقدامات ایمن سازی راه‌های استان است.

وی افزود: امسال تمام بزرگراه‌های استان به‌صورت سه‌خطه و مسیر‌های اصلی و فرعی نیز خط‌کشی وسط شده و در صورت تامین اعتبار و مساعد بودن شرایط جوی این روند ادامه خواهد داشت.

رییس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: با بیان اینکه در سال جاری ۱۱ کیلومتر از جاده اردبیل – سرچم مجهز به سامانه روشنایی شد، اظهار کرد: چند پروژه برای تامین روشنایی محور‌های مواصلاتی در نقاط مختلف استان نیز در حال اجرا است.

بهزاد با اشاره به اینکه ایجاد روشنایی در نقاط حساس و پرحادثه با هدف ارتقای ایمنی راه‌های ارتباطی از دیگر اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است، گفت: امسال در ۲۶ نقطه از محور‌های پرحادثه و مه‌گیر استان سامانه روشنایی به صورت نقطه‌ای ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: از این تعداد تاکنون در ۶ نقطه از محور‌های پرحادثه و مه‌گیر استان سامانه روشنایی به صورت نقطه‌ای ایجاد شده و برای ایجاد روشنایی در ۲۰ نقطه دیگر تا پایان سال با پیمانکار قرار داد منعقد شد.

رییس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه پارسال نیز در ۲۷ نقطه از محور‌های پرحادثه و مه‌گیر استان سامانه روشنایی به صورت نقطه‌ای ایجاد شده بود، ادامه داد: امسال سیستم روشنایی ۱۴ دستگاه تونل در نقاط مختلف استان به‌منظور افزایش ایمنی تردد تعمیر، بهسازی، نوسازی و اورهال کامل شد.

بهزاد با اشاره به احداث دو شیب‌راهه فرار در گردنه حیران، گفت: نصب ۵۵۰ عدد نیوجرسی بتنی، تعمیر و یا نصب چهار هزار و ۳۰۰ عدد شاخه گاردریل و و نصب سه هزار و ۵۰۰ عدد تجهیزات آشکارساز مانند چشم گربه‌ای، استوانه ایمنی و بشکه ترافیکی در محور‌های حادثه‌خیز از جمله دیگر اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل است.

وی اجرای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع نقوش ایمنی به‌صورت کف‌نویسی، ایجاد ۱۲۰ کیلومتر شیار لرزاننده در راه‌های ارتباطی، ریزش‌برداری، خاکبرداری، شانه‌سازی، خاکریزی، رفع اختلاف سطح و اصلاح شیب شیروانی راه‌ها با هدف ارتقای دید، ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش تصادفات را از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری ذکر کرد.