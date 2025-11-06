رییس هیات ورزش جانبازان و توان یابان خوزستان گفت: تیم پاراددومیدانی بانوان استان خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد حردانی بیان کرد: مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی بانوان کشور به میزبانی تهران برگزار شد که تیم خوزستان با کسب چهار مدال در جایگاه نخست ایستاد.

وی بیان کرد: تیم خوزستان در این رقابت‌ها ۲ طلا، یک نقره و یک برنز کسب کرد.

رییس هیات خوزستان گفت: حنان کعب‌عمیر، شهلا نجفی، فوزیه ناصری، مهناز امینی مدال آوران خوزستانی در این رقابت‌ها بودند.

وی بیان کرد: این پیکار‌ها با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار و تیم استان با قهرمانی در این مسابقات بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید.

ورزشکاران پارادو و میدانی خوزستان در مسابقات جهانی نیز عملکرد درخشانی داشته و موفق به کسب پنج نشان رنگارنگ شدند.

در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.