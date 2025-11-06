یادواره شهدای مخابرات و بیسیمچی دفاع مقدس
ششمین یادواره شهدای مخابرات و بیسیمچی دفاع مقدس که در شهرستان نوشهر برگزار شد.
؛ سردار حسنباقری در یادواره شهدای مخابرات و بیسیمچی دفاع مقدس با یادآوری نقش حیاتی نیروهای مخابرات در عملیاتهای دوران دفاع مقدس، سه ویژگی مهم تبعیت محض از امام، دینداری و شجاعت را عامل پیروزی رزمندگان دانست و گفت: طراحی و برقرار کردن ارتباطات توسط نیروهای مخابرات و بیسیمچی قرارگاهها و یگانها که بهصورت شبانهروزی انجام میشد ستون فقرات عملیاتهای نظامی بود.
او با ذکر خاطرههایی از عملیاتهایی مانند خیبر و کربلای ۵، تاکید کرد حفظ سکوت ارتباطی و جلوگیری از لو رفتن خطوط ارتباطی نقش تعیینکنندهای در موفقیت عملیاتها داشت.
سردار حسنباقری ادامه داد: خصوصیات اخلاقی رزمندگان مخابرات مانند تواضع، تبعیت، تلاش و شجاعت نه تنها در زمان دفاع مقدس بلکه بهعنوان الگو برای نسلهای امروز باقی مانده است.
او به تأثیر تجربیات مخابراتی دفاع مقدس بر جبهههای دیگر منطقه اشاره کرد و هشدار داد امروز نیز اگر به نقش مخابرات و نظم ارتباطی بیتوجهی شود، پیامدهایی تلخی ممکن ست اتفاق بیفتد.
در ششمین یادواره شهدای مخابرات و بیسیمچی نوشهر بر ادامه پاسداشت و انتقال روایتهای دستاول از نقش مخابرات در دفاع مقدس به نسلهای آینده تاکید و از خانواده معظم شهدا قدردانی شد.