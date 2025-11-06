پخش زنده
دوره آموزشی مهارت آشنایی با اصول کشت دانههای روغنی با تاکید بر کشت کاملینا در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،در کارگاه آموزشی مهارت آشنایی با اصول کشت دانههای روغنی به خصوص کشت کاملینا با عنوان کاشت، داشت و برداشت دانههای روغنی، جایگاه و خواص و کاربردهای کاملینا، توجه به الگوی کشت و وضعیت آب زیر زمینی در آباده به کشاورزان ارائه شد.
توجه به خشکسالی، وضعیت تولید روغن نباتی در ایران و لزوم کشت دانههای روغنی، تصور سنتی نسبت به زراعت دیم، سطح زیر کشت گیاه کاملینا در جهان و ایران، نحوه آماده سازی زمین، تاریخ مناسب کاشت، مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز، نحوه برداشت و فرآوری بذر کاملینا از جمله مواردی بود که به کشاورزان آموزش داده شد.
گیاه کاملینا گیاهی کم توقع نسبت به تغذیه خاک، مقاوم به خشکی و آفات و امراض، قابلیت کشت پاییزه و بهاره، دارا بودن جایگاه ویژه با تناوب در غلات، داشتن روغن با کیفیت و استفاده در صنعت دامپروری است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.