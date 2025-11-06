به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،در کارگاه آموزشی مهارت آشنایی با اصول کشت دانه‌های روغنی به خصوص کشت کاملینا با عنوان کاشت، داشت و برداشت دانه‌های روغنی، جایگاه و خواص و کاربرد‌های کاملینا، توجه به الگوی کشت و وضعیت آب زیر زمینی در آباده به کشاورزان ارائه شد.

توجه به خشکسالی، وضعیت تولید روغن نباتی در ایران و لزوم کشت دانه‌های روغنی، تصور سنتی نسبت به زراعت دیم، سطح زیر کشت گیاه کاملینا در جهان و ایران، نحوه آماده سازی زمین، تاریخ مناسب کاشت، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نحوه برداشت و فرآوری بذر کاملینا از جمله مواردی بود که به کشاورزان آموزش داده شد.

گیاه کاملینا گیاهی کم توقع نسبت به تغذیه خاک، مقاوم به خشکی و آفات و امراض، قابلیت کشت پاییزه و بهاره، دارا بودن جایگاه ویژه با تناوب در غلات، داشتن روغن با کیفیت و استفاده در صنعت دامپروری است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.