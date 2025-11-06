‌رئیس جمهور گفت: در دولت وفاق ملی باور داریم که ثروت واقعی یک کشور، سرمایه‌های مادی آن نیست، بلکه توانایی مردم در تولید و نوآوری است و کردستان با پتانسیل‌های فراوان خود، می‌تواند موتور محرکه این تحول باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کردستان دومین برنامه رئیس جمهور در سفر به کردستان بود.

نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، حوزه صنعت، اصناف و کشاورزی کردستان در این نشست خواستار حمایت دولت از اجرای طرح‌های زیرساختی، رفع موانع مالی و فراهم‌سازی بستر برای رونق تولید در استان شدند.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای رفع معضلات استانی تاکید کرد و گفت: باید با کمک مردم مشکلات خواسته‌های آنان را حل کنیم.

آقای پزشکیان همچنین از برگزاری جلسات با اتاق‌های بازرگانی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات و رفع دغدغه‌های آنان خبر داد.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شورا‌های محله‌محور گفت: با استانداران هماهنگی شده است تا شورا‌های محلی تشکیل شوند و دغدغه‌های مردم در همان سطوح بررسی و برای رفع آنها اقدام شود. استانداران باید نقش رئیس‌جمهور را در استان خود ایفا کنند و دغدغه‌های مردم را بشنوند. مردم و دولت باید در یک مسیر واحد حرکت کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ارتباط موثر دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: دولت برای تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و صنعتگران، هر ماه نشست‌های منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برگزار می‌کند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت درک متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی گفت: هم‌زبانی و نگاه مشترک وقتی شکل می‌گیرد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم بنشینند و مشکلات را رودر رو حل کنند. هر زمان تولیدکنندگان موفق شوند، دولت قدرتمند خواهد شد. رونق بازار سبب رضایت مردم می‌شود و در نتیجه دولت توانمندتر خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان در بخش‌های معدن، گردشگری و کشاورزی گفت: در حال حاضر سهم استان از تولیدات در این بخش‌ها ناچیز است.

بیگلری در ادامه بازگشایی بازارچه‌های مرزی و الحاق بازارچه سیف به طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید را از مهمترین مطالبات مردم کردستان بیان کرد.