سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در شهر ایزدخواست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج با حضور ۱۱۴ نفر از نوجوانان و جوانان شهر ایزدخواست برگزار شد.

در این رقابت فرهنگی بسیجیان در رشته‌های روخوانی، حفظ، قرائت قرآن، اذان و نماز، نهج البلاغه و دعای صحیفه سجادیه با هم به رقابت پرداختند.

این مسابقات به همت حوزه مقاومت قمربنی هاشم ایزدخواست برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم هر رشته هدایایی داده و برگزیدگان برای شرکت در مسابقات شهرستانی معرفی شدند.