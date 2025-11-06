رئیس کل دادگستری لرستان از آزادی ۲۰ زندانی با ارفاقات قانونی و اعطای مرخصی به مددجدیان واجد شرایط خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام شهواری، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در بازدید از زندان مرکزی خرم‌آباد اظهار کرد: ۲۰ مددجو با اعطای مرخصی پایان حبس و استفاده از ارفاقات قانونی به آغوش خانواده بازگشتند.

وی افزود: همچنین با هدف حمایت از روند اصلاح و تربیت، به همه زندانیان واجد شرایط، یک هفته مرخصی اعطا شد.

در این بازدید، رئیس کل دادگستری لرستان به همراه معاونان و جمعی از قضات، در چارچوب اجرای سند تحول بنیادین قضایی و با هدف تسریع در رسیدگی به وضعیت مددجویان، با ۷۵۰ مددجو دیدار و گفت‌و‌گو کردند.