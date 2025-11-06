به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سرهنگ محمد مهدی جعفری گفت: یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردمی در حوزه امنیت اجتماعی برخورد با قاچاقچیان و جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده است.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای پاسخگویی به این خواسته از ۱۱ آبان به مدت ۴ روز اقدام به اجرای طرح آرامش و پاکسازی نقاط آلوده کرد که دراین راستا بیش از ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بیش از ۶ هزار عدد قرص و یک قبضه سلاح جنگی غیرمجاز به همراه ۲۳ عدد فشنگ کشف شد.

سرهنگ جعفری گفت: در این ارتباط ۱۶۲ نفر قاچاقچی مواد، خرده فروش، نگهدارنده مواد مخدر و معتاد متجاهردستگیر و تعداد ۷ مکان و واحد صنفی در این رابطه تخریب و پلمپ و ۴ دستگاه خودرو سواری و دو دستگاه موتور سیکلت در این رابطه توقیف شد.