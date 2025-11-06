تاکید بر اجرای برنامههای رویداد ملی ایرانجان خراسان جنوبی بر پایه سند محتوایی
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر ضرورت اجرای برنامههای رویداد ملی ایرانجان خراسان جنوبی بر پایه سند محتوایی مصوب مرکز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، آینهدار در نشست با عوامل رادیو خاوران گفت: سند محتوایی رویداد ملی ایرانجان، نقشه عملیات و نقشه راه فعالیتهای رسانهای مرکز است و همه برنامهها باید بر اساس این سند پیش برود تا اهداف مورد نظر محقق شود.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی و انسجام در اجرای برنامهها افزود: تمام کار رسانه ملی در استان بر پایه سند محتوایی تنظیم شده است و موفقیت در ارزیابی نهایی نیز به میزان انطباق آثار تولیدی با نقاط تمرکز این سند خواهد بود.
آینهدار تأکید کرد: پیش از اجرای برنامهها و حین تولید نیز باید سند محتوایی مبنا قرار گیرد و همه همکاران با مطالعه دقیق آن، فعالیت خود را در هفته ایرانجان بر همان اساس پیش ببرند.
مدیرکل صدا و سیمای استان در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای عوامل، مدیران و معاونان رادیو خاوران در آمادهسازی برنامههای مربوط به این رویداد، گفت: در نشست با معاون صدای سازمان صدا و سیما، آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از تولیدات و برنامههای مرکز خراسان جنوبی اعلام کردیم.
آینهدار با اشاره به دیدار با معاون صدای رسانه ملی گفت: دکتر بخشیزاده تأکید کردهاند که رویداد ملی ایرانجان باید نقطه شروعی محکم و پرصدا برای معرفی ظرفیتهای بینظیر خراسان جنوبی باشد.
در این نشست، دهشیبی معاون برنامهریزی و نظارت صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تشریح روند تدوین سند محتوایی ایرانجان، گفت: در تنظیم این سند، حساسیتهای محتوایی، فنی و ویژگیهای خاص استان با دقت در نظر گرفته شده تا تولید محتواها با واقعیتها و مزیتهای بومی منطبق باشد.
وی افزود: ارزیابی نهایی برنامهها بر اساس پیوست محتوایی انجام خواهد شد و در فرمهای نظارت، مشخص میشود هر برنامه به کدام یک از نقاط تمرکز سند محتوایی پرداخته است.