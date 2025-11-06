پخش زنده
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بیمارستان شهید رئیسی یک مرکز پیشرفته و جامع درمان سرطان در غرب کشور است که در مراحل پایانی نصب تجهیزات قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست پیگیری روند پیشرفت پروژههای حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه که با حضور مدیران علوم پزشکی استان برگزار شد گفت: بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی شهید رئیسی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری و یکی از مهمترین پروژههای درمانی در دست احداث در غرب کشور است.
وی افزود: طبق گزارش علوم پزشکی کرمانشاه این مرکز پیشرفته درمان سرطان در مرحله نهایی آماده سازی برای بهره برداری و راهاندازی دستگاهها قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت این مجموعه در بی نیاز کردن بیماران سرطانی برای مراجعه به خارج از استان، افزود: بیمارستان شهید رئیسی یک مرکز دولتی است و بخش عمدهای از خدمات آن با دریافت کمترین هزینه انجام میشود.
وی افزود: این مرکز در صورت راه اندازی، هزینههای بالای درمان سرطان برای بیماران را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و یک پروژه بسیار ارزشمند برای کرمانشاه محسوب میشود.