با حضور استاندارآذربایجان غربی عملیات اجرایی ساخت کشتارگاه صنعتی در میاندوآب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در آئین کلنگزنی احداث کشتارگاه صنعتی در میاندوآب با بیان اینکه مهمترین مانع توسعه، مانع فکری است، گفت: هیچ دلیل و توجیهی وجود ندارد که دریافت یک مجوز برای سرمایهگذاری، چهار سال طول بکشد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه پروژههای سرمایهگذاری، توسعهای و عمرانی را پیگیری میکند، افزود: قدمهای خوبی برای توسعه استان برداشته شده است.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف از سرمایهگذاران دعوت و آنها بخش مهمی را برعهده میگیرند، گفت: اگر مردم و سرمایهگذاران پای کار بیایند، مشکلات حل میشود و توسعه نیز با حضور مردم و حمایت از سرمایهگذاری اتفاق میافتد.
رحمانی تصریح کرد: آذربایجانغربی در حال حرکت به سمت توسعه است و آمارها نشان میدهد که این استان در بخشهای مختلف از رتبههای پایین جدا شده و به سمت پیشرفت حرکت میکند.
وی اظهار کرد: باید موانع سرمایهگذاری را رفع کرد و مردم آنوقت خودشان به صحنه میآیند.