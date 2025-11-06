در دیدار معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، دو طرف بر تشکیل کارگروه‌های مشترک برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و ارتقای خدمات به زائران حرم مطهر رضوی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، با قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، طرفین با بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک، موضوعاتی همچون بازآفرینی شهری، ساماندهی فضاهای پیرامونی حرم و اجرای طرح ‌های عمرانی را مورد بحث قرار دادند.

در این نشست کاظمیان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی برای ارتقای کیفیت محیط شهری تأکید کرد.

وی افزود همکاری وزارت راه و شهرسازی با آستان قدس می‌تواند الگویی برای مدیریت هماهنگ توسعه شهری در سایر شهرهای زیارتی باشد.

مصطفی فیضی قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، نیز با اشاره به نقش محوری آستان قدس در خدمت‌رسانی به زائران، بر لزوم بهبود زیرساخت‌های شهری و تسهیلات رفاهی اطراف حرم تأکید کرد.

او از آمادگی آستان قدس برای مشارکت در طرح‌های مشترک با رویکرد بهبود دسترسی‌ها و زیباسازی محیطی خبر داد.

در این نشست مقرر شد کارگروهی تخصصی میان دو نهاد برای پیگیری مصوبات و تدوین برنامه‌های اجرایی تشکیل شود.