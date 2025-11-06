به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به سیاست افزایش جمعیت و برنامه حمایتی جوانی جمعیت، حمایت از درمان ناباروری و بهبود وضعیت جمعیتی همواره مورد تاکید بوده است.

در همین راستا سرپرست مرکز جوانی جمعیت مهر امسال اعلام کرد که در صدد هستیم همه‌ی هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار بگیرند.

با وجود سیاست‌های حمایتی در این زمینه برخی مشکلات در مورد تامین هزینه‌های درمان ناباروری وجود دارد و شهروند خبرنگار ما هم با ارسال پیامی در این باره درخواست پیگیری کرده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت بخیر

من برای مراحل درمان ناباروری به مرکز ناباروری ابن سینا تهران مراجعه کردم

که اعلام کردن مرکز ناباروری ابن سینا تهران ۹۰ درصد هزینه را پوشش میدهد.

اما بیمارستان اعلام کرد ما با تأمین اجتماعی کار نمیکنیم و تمام هزینه‌ها ازاد هستند

من در مراجعه اول ۱۶ میلیون تومان هزینه تشکیل پرونده و ویزیت اول کردم.

برای ما‌هایی که بیمه تکمیلی نداریم، این همه هزینه رو از کجا باید بیاریم.

لطفاً شرایط بیمارستان رو پیگیری کنید که حداقل با تامین اجتماعی همکاری کند.

لطفاً سیاست افزایش جمعیت که اعلام میشود رو پیگیری کنید، چون هیچکدوم اجرایی نمیشوند

ممنون