نمایندگان استان در لیگ برتر و همچنین لیگ دو فوتبال کشور، فردا در یزد و شیراز به مصاف حریفان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال چادرملوی اردکان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور، فردا از آلومینیوم اراک پذیرایی میکند.
این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد آغاز خواهد شد.
اردکانیها هم اکنون با ۱۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاده و اراکیها هم با ۱۳ امتیاز هشتم هستند.
شهید قندی یزد نیز در هفته چهارم لیگ دو فوتبال کشور، فردا به مهمانی شیرازیها میرود.
سوت آغاز این دیدار هم از ساعت ۱۴ در ورزشگاه حافظه شیراز به صدا درمی آید.
شهید قندی در سه دیدار گذشته هیچ پیروزی کسب نکرده و یک شکست و دو تساوی در پرونده این تیم ثبت شده است.