به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: راه‌اندازی این خانه با هدف ایجاد بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی، همفکری و جلب مشارکت مردمی در زمینه حفظ محیط‌زیست انجام شده است.

وی افزود: در آیین افتتاح این خانه، خانم فرزام معاون برنامه‌ریزی فرمانداری دماوند، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره انجمن عمران محیط‌زیست، رئیس هیئت کوهنوردی دماوند، مدیر گروه پاکبانان طبیعت دماوند، کارشناسان باغداری جهاد کشاورزی، جمعی از کشاورزان، زنبورداران، فعالان و دوستداران محیط‌زیست حضور داشتند و در حاشیه مراسم، نخستین جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی اهداف خانه محیط‌زیست برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دماوند در پایان تأکید کرد: «حفاظت از محیط‌زیست بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست» و از مردم شریف دماوند برای همکاری و حضور فعال در برنامه‌های خانه محیط‌زیست دعوت کرد.