دادستان مرکز استان خوزستان در جلسه بررسی مشکلات و پیشرفت تصفیه‌خانه شرق اهواز، بر لزوم تسریع در بهره‌برداری از این پروژه برای کاهش آلودگی محیط‌زیست و بهبود کیفیت آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی مشکلات و تسریع در راه‌اندازی تصفیه‌خانه شرق اهواز، که با حضور علی بیرانوند، معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیران شرکت فولاد و آبفای خوزستان و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

با اشاره به اهمیت این تصفیه‌خانه در کاهش ورود پساب‌های صنعتی و شهری به رودخانه کارون، اظهار داشت: راه‌اندازی این تصفیه‌خانه، نه تنها در حل مشکلات زیست‌محیطی شرق اهواز و اطراف کارون اثرگذاری بسزایی دارد، بلکه می‌تواند پساب‌های موجود را به آب قابل‌استفاده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی تبدیل کند و گامی مهم در مدیریت منابع آب استان داشته باشد.

وی تأکید کرد: همکاری و اهتمام جدی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه شرکت فولاد و آبفای استان، نسبت به عمل به تعهدات خود و رفع موانع پیش‌روی این پروژه ضروری است.

دادستان مرکز استان خوزستان خاطرنشان کرد: این تصفیه‌خانه با تأمین آب قابل‌استفاده، نقش اساسی در کاهش فشار بر منابع آبی طبیعی دارد و فعال‌سازی آن می‌تواند اثرات چشمگیری در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی و حفظ کیفیت آب رودخانه کارون داشته باشد.

در ادامه علی بیرانوند معاون حقوق عامه دادستان خوزستان نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری سریع از این تصفیه‌خانه گفت: باید با انجام اقدامات فوری و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مرتبط، شرکت فولاد، و مدیران پروژه، این تصفیه‌خانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا از مشکلات زیست‌محیطی و هدر رفت آب جلوگیری شود.

در این جلسه، حاضرین گزارشی از پیشرفت پروژه ارائه و به تشریح مشکلات و دیدگاه‌های خود مبنی بر رفع نواقص و تسریع در روند راه‌اندازی این تصفیه‌خانه پرداختند.